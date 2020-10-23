نظم أكثر من 200 كولومبي، مسيرة إلى العاصمة بوجوتا اليوم الخميس، احتجاجًا على مقتل أكثر من 230 من المقاتلين السابقين بحركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المتمردة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة قبل أربع سنوات.

وانطلق المتظاهرون من منطقة ميتا بوسط البلاد، حسبما ذكرت إذاعة كاراكول، حيث تناوبوا المشي وركوب حافلات، ويهم يرفعون الأعلام البيضاء.

وترأس المسيرة المتجهة صوب العاصمة، رودريجو لندنو, زعيم حزب فارك.

وأدى اتفاق السلام في عام 2016 إلى تسريح حوالي 7 آلاف مقاتل من فارك، وأنهى بشكل رسمي نزاعاً دام 52 عاماً.

وتحولت فارك إلى حزب سياسي، يحمل اسم "القوة الثورية البديلة المشتركة"، ولكنه احتفظ باسم "فارك" اختصارًا له، وحصل على 10 مقاعد في الكونجرس.

ولقى أكثر من 230 من مقاتلي فارك السابقين حتفهم منذ توقيع اتفاق السلام, حسبما ذكر ممثلو الحزب.