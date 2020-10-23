دراسة: الإشعاعات بموقع تسرب تشارنوبيل لها تأثير خطير على خلايا النحل

كشفت دراسة الأولى من نوعها أضرار الإشعاعات المتبقية بمنطقة تسرب مفاعل تشارنوبل الشهير على النحل بشكل خاص والذي ينعكس دوره وصحة مجتمعه على بقية النظام البيئى بالمنطقة ما يدل على استمرار المخاطر البيئية من المفاعل.

وقالت كاثرين رينز مشرفة الدراسة من جامعة ستيرلنج لفرانس برس إن معدلات الإشعاع فى تشارنوبيل بعد تجريبها فى المختبر على خلايا النحل تراجعت فترة إنتاجية الخلية أسبوعا للوراء بينما قل عدد الملكات الجديدات بالخلية ما يخل بنظامها.

وكشفت الدراسة عن أن نفس المعدلات تخفض من مدى تكاثر أعداد النحل بنحو 38% ما يهدد النظام البيئى إذ تقوم النحلات بتلقيح الأزهار والتى تأكل الحيوانات من ثمارها.

وأضافت كاثرين أنها تطالب بمراجعة المعدلات الآمنة المتعارف عليها عالميا للإشعاع النووى غير الضار بالبيئة فى ضوء نتائج الدراسة الجديدة.

ويذكر أن المناطق المحيطة بتشارنوبل خالية من السكان ولكن يبقي فيها أعداد من الحيوانات والغابات بينما تم تغطية المفاعل الرابع حيث وقع التسرب بقبة مخصصة عام 2016.