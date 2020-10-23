لماذا يجب على الحوامل الحذر في استخدام المسكنات؟

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الأسبوع الماضي، تحذيرا لكل من العاملين في مجال الرعاية الصحية والنساء حول استخدام العقاقير المضادة للالتهابات –المسكنات- بعد 20 أسبوعاً من الحمل.

يأتي ذلك بعد أن أضافت إدارة الغذاء والدواء بيانات المراقبة والمعلومات المتراكمة التي تظهر في المجلات الطبية، واتضح أن المستهلكون أنفقوا 4.3 مليار دولار أمريكي على أكثر من 760 مليون زجاجة من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في عام 2019، وفقا لموقع "ذا كونفيرزيشن".

وقال مايكل وايت، أستاذ ورئيس قسم ممارسة الصيدلة في جامعة كونتيكت، "هذه الأرقام وغيرها من ملايين الوصفات الطبية للأدوية المسكنة التي تحتوي على مضادات للالتهاب غير الستيرويدية أو المنتجات المركبة من مضادات الالتهابات، تجعل التحذير مهم للغاية لا سيما بالنظر إلى أن النساء الحوامل غالبًا ما يعانين من الأوجاع والآلام".

وهذه الأدوية تقلل كفاءة وظائف الكلى لدى البالغين وتتلف الكلى لدى بعض الناس بشكل دائم، وتعتبر الجرعات العالية من العلاج بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والعلاج طويل الأمد والاستخدام في حالات ضعف الكلى الموجود مسبقًا، يشكل تهديد خطير خاصة على البالغين، وتعتقد إدارة الغذاء والدواء أن هذا الخطر قد يمتد إلى الجنين.

وأوضح وايت أن الجنين محاط بكيس مملوء بالسوائل، تصنع الأم هذا السائل حتى الأسبوع العشرين، ولكن بعد ذلك تخلق كليتا الجنين غالبية السائل الواقي، وأدرك المتخصصون عشرات من الحالات التي كشف الأطباء مستويات منخفضة وربما خطيرة من السائل الذي يحيط بالجنين في الأمهات اللاتي يتناولن المسكنات.

وأكمل أن في العديد من هذه الحالات عندما توقفت الأم عن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بدأت مستويات السائل في العودة إلى وضعها الطبيعي ولكنها انخفضت مرة أخرى عندما أعيد تشغيل مضادات الالتهاب.

ورصدت إدارة الغذاء والدواء 5 حالات حديثي الولادة ماتوا بسبب الفشل الكلوي بعد وقت قصير من الولادة، ورجحت الإدارة أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي لم يتم اكتشافها.

وقال وايت إنه من المفضل اللجوء إلى الخيارات غير الدوائية للتعامل مع الألم، مثل الكمادات الساخنة وتمارين الإطالة والعلاج بالتدليك وعلاج التخيل وتقنيات أخرى، حتى لو لم تقضي هذه التقنيات على الألم فقد تقلل من جرعة مسكن الألم أو مدة العلاج المطلوبة.

وإذا كان العلاج بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية ضروريًا، فيجب استخدام أقل جرعة فعالة لأقصر مدة ممكنة.