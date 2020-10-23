تونس تعلن فتح معبر رأس جدير مع ليبيا المغلق منذ مارس

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة، عن قرارها إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا بعد فترة غلق امتدت إلى أكثر من سبعة أشهر.



وأفادت رئاسة الحكومة التونسية عن فتح المعبر الذي يعد شريان التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين مع توخي البروتوكول الصحي.



والمعبر مغلق منذ بداية تفشي وباء كورونا في مارس الماضي.



وتسبب إغلاق المعبر في اندلاع احتجاجات متواترة في المدن القريبة من الحدود على الجانب التونسي والتي تعتمد بشكل أساسي على جلب السلع والبنزين من ليبيا.



ولفتت الحكومة التونسية في بيان لها اليوم إلى المفاوضات الجارية مع الجانب الليبي بشأن استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين.



ويأتي القرار بفتح المعبر بعد ساعات من إعلان الفرقاء الليبيين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم في محادثات جنيف برعاية الامم المتحدة.



وتحتضن تونس بداية من نوفمبر المقبل مؤتمرا للمحادثات الليبية في مسعى للتوصل الى اتفاق سياسي شامل ينهي النزاع المستمر منذ 2011.