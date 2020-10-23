البنتاجون يدين تركيا بسبب تجربة صواريخ إس 400

انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا بسبب اختبارها نظام إس-400 الروسي، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لالتزام أنقرة تجاه حلف شمال الأطلسي ( الناتو) ويقف حجر عثرة في العلاقات بين البلدين.

وحذر البنتاجون من "أننا نعترض على تجربة تركيا لهذا النظام الذي يهدد بعواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية" ، وأعرب عن إدانته: "بأشد العبارات الممكنة" لتجربة ذلك السلاح الخاص بالدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان راث هوفمان إنه "تم تعليق مشاركة تركيا بالفعل في برنامج طائرات إف-35 ولا يزال نظام "إف-400" يشكل حاجزا كبيرا أمام إحراز تقدم في أي مجال آخر في العلاقات الثنائية".