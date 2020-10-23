الناتو يوسع مهمة التدريب العسكري المناهض لتنظيم داعش الإرهابي في العراق

قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة، إنه سيمضي قدما في خطط توسيع انتشار التدريب العسكري للحلف في العراق بهدف منع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء دفاع الحلف الثلاثين أن الناتو يشعر بالتزام بتوسيع نطاق الدعم للعراق.

كما وافق حلف الناتو على تولي الأنشطة السابقة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، ما تمخض عنه نشر 1000 جندي إضافي في هذا البلد المضطرب في الشرق الأوسط.

يذكر أن المانيا من بين أعضاء الحلف الذين من المتوقع أن يساعدوا في توسيع وجود الناتو فى العراق. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني على تمديد البلاد انتشارها العسكري هناك يوم الخميس المقبل.