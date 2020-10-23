ارتفاع قتلى هجوم بطائرة أمريكية مسيرة على جبهة النصرة بسوريا إلى 22

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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى جراء هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار استهدف هيئة تحرير الشام جبهة النصرة أمس إلى 22 قتيلا.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن الهجوم استهدف اجتماعا لهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة"، أمس الخميس في قرية جكارة قرب مدينة سلقين بريف ادلب الغربي، ما أسفر عن مقتل 17 جهاديا، بينهم 11 قائدا، وخمسة مدنيين.

وقال المرصد أن أعضاء سابقين من هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة كانوا ضمن الحضور.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على مناطق في وحول مدينة إدلب وهي آخر معقل للمتمردين في سوريا. كما أن هناك جماعات مسلحة بدعم تركي توجد في المنطقة التي تعاني من اضطرابات.

وتستهدف طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي قيادات ومقرات للتنظيمات المتشددة في محافظة ادلب التي قتل في ريفها الشمالي قائد تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي في هجوم امريكي منذ حوالي عام.