الصحة الألمانية تؤكد توقعاتها بتوفر أول لقاحات مضادة لكورونا مطلع 2021

تتمسك وزارة الصحة الألمانية بتقديراتها بشأن توفر أول لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بحلول الأشهر الأولى من العام المقبل.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة ردا على استفسار أن الوزارة لا تزال تتوقع توفر لقاح مع بداية 2021.

ونقلت مجلة "دير شبيجل" عن وزير الصحة ينس شبان قوله إنه من المحتمل توفر اللقاح بحلول يناير المقبل، لكن ربما أيضا في فبراير أو مارس، أو حتى بعد ذلك.

وطلبت وزارة الصحة الاتحادية هذا الأسبوع من حكومات الولايات تقديم عناوين توصيل اللقاح بحلول 10 نوفمبر المقبل.

وبحسب البيانات، من المقرر إنشاء 60 مركزا للتلقيح في أنحاء البلاد.

وتحدث شبان عدة مرات عن إنشاء مثل هذه المراكز للتلقيح، في قاعات العرض، على سبيل المثال. وأوضح الوزير هذا الشهر أنه من المحتمل أن يتم نقل وتخزين هذه اللقاحات في درجة حرارة تتراوح بين سالب 20 وسالب 70 درجة مئوية. ويتطلب هذا معدات

مناسبة للتسليم والتخزين، خاصة وأن اللقاحات من المحتمل أن تأتي في حاويات كبيرة.