المؤسسة الليبية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة، عن مينائي السدرة ورأس لانوف، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وذكر بيان أصدرته المؤسسة وأوردته بوابة (إفريقيا الإخبارية) الليبية أنه تم إعطاء التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات، بعدما تأكد للمؤسسة الوطنية للنفط مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناءين بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات.

وأوضح البيان أنه مع مباشرة الإنتاج من حقول شركتي (الواحة والهروج)، فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم، خلال أسبوعين، وسيتخطى المليون برميل خلال أربعة أسابيع، وسيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي.

وأشارت المؤسسة -في بيانها- إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع، لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات اللازمة؛ لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلة العام 2020، يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات.

وثمنت المؤسسة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، كما تعهدت التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية، مع استمرارها في أداء مهامها بكل حيادية.