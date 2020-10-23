واشنطن تفرض عقوبات على قياديين في «حزب الله» اللبناني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على اثنين من الأعضاء في المجلس المركزي لـ"حزب الله" اللبناني.

وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان لها يوم الخميس، إلى أن القياديين اللذين طالتهما العقوبات الجديدة، هما الشيخ حسن بغدادي والشيخ نبيل قاووق، واتهمتهما بـ"تسهيل الأنشطة الإرهابية باستخدام الموارد المالية في الخارج"، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وتشمل العقوبات تجميد كافة الأصول التابعة للشخصين المذكورين على أراضي الولايات المتحدة، والتي يمتلكان حصة 50% على الأقل فيها وتحظر على جميع الجهات الأمريكية والأفراد في الولايات المتحدة التعامل معهما.