قومي المرأة ينظم ندوة لذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الأمل لضعاف السمع

نظم فرع المجلس بالمنيا، ندوة بإشراف دكتوره منال أبو سمرة مقررة الفرع ومتابعة، سمية بهاء عضو الفرع ومسئول لجنة المرأة ذات الإعاقة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمنيا، للتأكيد على حق المرأة من الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة السياسية، وحقهن فى معرفة النصوص الدستورية والمواد فى قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والتي تكفل هذه الحقوق، وأن نزولهن واجب وطنى، وأن لهن حق أصيل في التصويت والانتخاب، وذلك تحت رعاية مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأنهت اليوم، لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة برنامجها عبر تقنية zoom، حول "المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة"، والذي عقد 3 لقاءات أيام 15 و18 و22، أكتوبر الجارى، بحضور ممثلي المجالس القومية والهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة المشاركة السياسية، وتمثيل لفرع المجلس بالمنيا بحضور كلا من منال أبو سمرة مقررة الفرع وسمية بهاء، صباح رمضان، جيهان جميل، وشنطوري أمام ، وتم تضمين اللقاءات لأشخاص ذوي إعاقة من محافظة المنيا، هبة حمدي ونشوى صلاح وفاطمة رشدى.

وتم الإعلان خلال اللقاءات عن منظومة تلقى الشكاوى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية سواء من خلال الاتصال التليفوني على الأرقام التالية:

01126977222

01126977333

01126977444

أو البريدالإلكترونى (E.HumanRihtsSector@moi.gov.eg )، أو الفاكس 0227927189 أو أن يتقدم المواطن بشخصه بشكوى من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من خلال الخط الساخن بالمجلس القومي للمرأة 15115.