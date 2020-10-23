البرلمان الأوروبي يوافق على موقفه من إصلاح السياسة الزراعية

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة، على موقفه من الإصلاحات الزراعية في التكتل، ما يمهد الطريق لإجراء مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وتعد إصلاحات السياسة الزراعية للتكتل الأوروبي مثيرة للجدل إلى حد كبير، حيث يزعم أنصار البيئة أنها تدعم الشركات الزراعية الكبرى التي تضر بالبيئة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافق وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي على نسختهم من الإصلاح.
وسيتعين على الوزراء والبرلمان التفاوض حول الإصلاحات إلى جانب المفوضية الأوروبية.
ويتوقع اقتراح وزراء الاتحاد الأوروبي إنفاق 20 في المائة من المدفوعات المباشرة للميزانية للمزارعين على ما يعرف بالمخططات الإيكولوجية - وهي برامج زراعية تتجاوز المعايير البيئية الدنيا.
ولكن وفقا لتصويته اليوم الجمعة ، يتوخى البرلمان الحصول على حصة 30 فى المائة .
ويقترح البرلمان أيضا وضع حد أقصى للمدفوعات السنوية المباشرة يقدر بـ 100 ألف يورو (118 ألف دولار) وزيادة الغرامات على المخالفين بشكل متكرر الذين يخالفون قواعد رعاية الحيوان أو البيئة.
وتمثل السياسة الزراعية المشتركة أكثر من ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي.