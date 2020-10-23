باكستان تفرض غرامة على الخطوط الجوية التركية لانتهاكها إجراءات مكافحة كورونا

فرضت الحكومة الباكستانية، اليوم الجمعة، غرامة مالية على الخطوط الجوية التركية، بلغت قيمتها 100 ألف روبية، لخرقها إجراءات التشغيل القياسية الوقائية التي تم تطويرها لمواجهة انتشار جائحة "كورونا" في البلاد.

وطلبت هيئة الطيران المدني الباكستاني، من الخطوط الجوية التركية، تقديم تقرير امتثال لها في غضون أسبوع من إصدار الخطاب.

وتعد تلك الحالة هي الثانية لخرق إجراءات التشغيل القياسية الوقائية من جانب هيئة خطوط جوية دولية خلال نقل الركاب إلى باكستان.

وكانت هيئة الطيران المدني الباكستانية قد فرضت غرامة مالية على الخطوط الجوية القطرية أيضا مطلع الأسبوع الجاري، لخرقها إجراءات التشغيل القياسية الوقائية التي تم تطويرها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وتشهد معظم دول العالم في الوقت الحالي إجراءات صحية وقائية غير مسبوقة في المطارات، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ومحاولة تفاديه.