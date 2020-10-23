 العراق: مقتل 2 من الحشد الشعبي بانفجار شرقي تكريت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: مقتل 2 من الحشد الشعبي بانفجار شرقي تكريت

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 4:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 4:26 ص

 أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بمقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي بانفجار شرقي تكريت/170كم شمالي بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن"عنصرين من الحشد الشعبي قتلا عند منتصف ليل الخميس/الجمعة إثر إنفجار عبوة ناسفة على عجلتهم في منطقة العيث بناحية حمرين /45 كم شرقي تكريت/ مركز محافظة صلاح الدين".

وأوضح المصدر أن"القتيلين ينتميان إلى لواء/ 22 للحشد الشعبي وأنهما كانا يقومان بتفقد النقاط القتالية في قاطع مسؤولية اللواء، مضيفا أنه جرى نقل جثتيهما إلى مستشفى المدينة تمهيدا لتسليمهما إلى ذويهما".

ومازالت مناطق محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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