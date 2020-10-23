أنباء عن توجه السودان إلى تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا

قال مصدر أمني سوداني رفيع، اليوم الجمعة، إن السودان يتجه إلى تصنيف عدد من التنظيمات المتشددة، من بينها حزب الله اللبناني منظمات إرهابية.



وتأتي هذا الخطوة في إطار ترتيبات أمنية تتعلق بشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والمدرج فيها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



وأعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس دونالد ترامب وقع على قرار سحب السودان رسميا من لائحة الدول الراعية للإرهاب قبيل إعلان إقامة العلاقات بين الخرطوم وإسرائيل.



وقال البيت الأبيض في بيان إن السلطات الانتقالية في السودان أودعت مبلغ 335 مليون دولار في إطار اتفاق لتعويض ضحايا الاعتداءات التي وقعت خلال استضافة الرئيس المخلوع عمر البشير لتنظيم القاعدة.



وأضاف البيان: "يمثل اليوم خطوة بالغة الأهمية إلى الأمام في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان ونقطة تحول محورية للسودان".



ويتيح القرار للسودان "مستقبلا جديدا من التعاون والدعم لعملية التحول الديموقراطي المستمرة والتاريخية"، وفق البيان.



ويسعى السودان منذ سنوات لإزالة تصنيفه كدولة راعية للإرهاب، الأمر الذي أعاق جذبه للاستثمارات الأجنبية كون الشركات التي قد تخاطر بإغضاب واشنطن أو تعريض نفسها للملاحقة محدودة.