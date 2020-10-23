التنمية المحلية: 14 محافظة جاهزة لانطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

غرفة العمليات بالوزارة تبدأ صباح السبت متابعة سير العملية الانتخابية.. والمحليات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتهاء 14 محافظة من كافة الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق انتخابات مجلس النواب، والتي ستنطلق المرحلة الأولى منها غدا السبت 24 أكتوبر 2020، وتستمر على مدار يومين فى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

وأشار شعراوي، في بيان صحفي، الجمعة، إلى أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأضاف أنه تابع مع المحافظين كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، حيث تم توجيه المحافظين خلال الأيام الماضية بالمرور الميدانى على اللجان والتأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للانتهاء من التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده.

وتابع: "بالإضافة إلى الالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى لحماية وسلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد خلال تواجدهم أمام اللجان وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية".

وأوضح، أن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد على أن المحليات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى مطالبة الوزارة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين وعدم الانحياز لمرشح دون آخر.

وأضاف أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات الوزارة أتمت استعداداتها وانتهت من التأكيد علي انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات في محافظات المرحلة الأولي، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات للتأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية.

وتابع: "بالإضافة إلى إقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتا إلى الدور الإيجابي والمشاركة الفاعلة للمواطنين فى الاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعي المواطن المصرى في التعبير عن رأيه بكل حرية ، مؤكداً على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية للانتخابات البرلمانية 2020 لكل دول العالم من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية.

ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل مجموعات شبابية فى المراكز والمدن والقرى لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الإنتخابات والادلاء باصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد المجتمعي بين الناخبين، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الـ 14 للعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لظهور المحافظات في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة.