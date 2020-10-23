 بالفيديو.. الإمارات تحطم رقما قياسيا بأكبر نافورة في العالم - بوابة الشروق
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بالفيديو.. الإمارات تحطم رقما قياسيا بأكبر نافورة في العالم

نور رشوان
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 11:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 11:56 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الجمعة، مقطع فيديو يرصد افتتاح نافورة النخلة في دبي.
وحطمت الإمارات رقمًا قياسيًا جديدًا بافتتاح هذه النافورة، حيث هي الأكبر في العالم، وتم إقامتها على مساحة 14 ألف قدم مربع.


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