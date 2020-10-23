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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الجمعة، مقطع فيديو يرصد افتتاح نافورة النخلة في دبي.وحطمت الإمارات رقمًا قياسيًا جديدًا بافتتاح هذه النافورة، حيث هي الأكبر في العالم، وتم إقامتها على مساحة 14 ألف قدم مربع.