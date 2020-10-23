السعودية توقع اتفاقية لدعم أطفال السودان وإلحاقهم بالمدارس

وقَّعت المملكة العربية السعودية، مُمَثَلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع توفير الحقيبة المدرسية لأطفال السودان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم التعليمي وإلحاق أطفال الأسر الفقيرة والمتضررة بالمدارس في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، والإسهام في تحفيزهم لمواصلة التعلم، ويستفيد منها 1,500 طفل.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة، ممثلة بالمركز، في دعم الأشقاء بالسودان لضمان استمرار العملية التعليمية للأطفال والحد من الأسباب المؤدية إلى التسرب من المدارس.