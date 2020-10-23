مدينة يابانية تنتج أكياس غير بلاستيكية لحماية غزلانها من التسمم

شرعت مدينة نارا اليابانية، بحظر استخدام السائحين للأكياس البلاستيكية، خلال التجول بالمدينة وتزويدهم بأكياس بديلة تم تصنيعها من مواد خاصة مؤخرا، وذلك بعد حوادث موت غزلان بسبب تناول البلاستيك من القمامة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن هيديتاشى ماتسكاوا مبتكر المادة الجديدة الآمنة للتغليف قوله إنه لم يقم بذلك إلا وفى ذهنه الحفاظ على سلامة الغزلان التى هى مصدر رزق المدينة القادم من السياحة، ولذلك يتحتم عليه حماية ذلك المصدر النفيس.

وتم تصنيع المادة المبتكرة الجديدة، من كراتين الحليب المعاد تدويرها مع نخالة الأرز التى تعتاد الغزلان تناولها والذى لن يصيبها بأذي إذا دخل فى جهازها الهضمى.

وتم توزيع 3500 من تلك الأكياس على أسواق المدينة، وتحذير السائحين من استخدام غير الأكياس الآمنة.

يذكر أن بعض غزلان مدينة نارا اليابانية نفقت العام الماضى، بسبب تناول كميات كبيرة من أكياس البلاستيك الملقاة بجانب الطريق؛ إذ تم العثور على 4 كيلوغرامات من البلاستيك ببطن إحدى الغزلان النافقة.