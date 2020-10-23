آلاف الأرمن يتظاهرون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مطالبين بوقف الإرهاب في قره باغ

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تظاهر آلاف المواطنين الأرمن خارج مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورج بشمال شرق فرنسا مطالبين بوقف الأعمال الإرهابية في إقليم قره باغ.



وطالب المتظاهرون "المجتمع الدولي بالرد بشكل مناسب على العدوان الإرهابي الذي تقوم به تركيا وأذربيجان في قره باغ"، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية.



ووصل الأرمن إلى ستراسبورج من مدن فرنسية وأوروبية مختلفة بينها بلجيكا وبولندا وهولندا للمشاركة في الاحتجاجات.



وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات إنه يتعين على أوروبا وقف مساندة تركيا وقول الحقيقة، مضيفًا "نطالب بانسحاب تركيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو).. لم يتعاون الأوروبيون قط مع الإرهابيين، والآن يجب أن يحدث نفس الشيء".



وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "أوقفوا الإرهاب" و"أوقفوا القاتل أردوغان" و"سكوتكم جريمة" و"نريد السلام".