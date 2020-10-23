مدير هيئة الإنتخابات الكندية: جاهزون لأي إنتخابات مبكرة وسط الجائحة

أعلن المدير العام لهيئة الانتخابات الكندية، ستيفان بيرو، اليوم الخميس، أن الهيئة جاهزة لاجراء انتخابات مبكرة رغم العوائق التي قد تتسبب بها جائحة كوفيد-19.

جاء تصريحات بيرو خلال كلمة له أمام لجنة الإجراءات وشؤون مجلس العموم بعد يوم على التصويت على مقترح بتشكيل لجنة اقترحه حزب المحافظين المعارض في المجلس. وكان التصويت على الإقتراح بمثابة تصويت على الثقة بحكومة الأقلية الليبرالية برئاسة جستن ترودو.

وقال بيرو إن هناك تحديات تواجه إجراء انتخابات فدرالية وسط أزمة صحية، ومن بينها حماية العاملين والناخبين، والتعامل مع عدد أكبر من بطاقات الاقتراع بالبريد، مشيرا إلى أن الهيئة كانت ستقوم بالمهمة، وكانت ستنجح فيها، مشيرا إلى التوصيات التي رفعت بشأن الإرشادات الصحية وتلك التي اتخذتها الهيئة.

ونجت حكومة جستن من السقوط بفضل تأييد الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الأخضر ونواب مستقلّين.

وكان المقترح الذي تقدم به حزب المحافظين المعارض بقيادة، إيرين أوتول، يطالب الحكومة بإنشاء لجنة للتحقيق في سلوك الحكومة الليبرالية التي منحت عقدا لمنظمة "وي تشاريتي" من أجل إدارة برنامج منح للطلاب لقاء قيامهم بأعمال تطوعية، رغم وجود علاقة وثيقة تربط بين المنظمة ووالدة رئيس الحكومة وشقيقه.

وقال ستيفان بيرو إن الهيئة بذلت الجهود لضمان استعدادها من أجل إجراء انتخابات آمنة، وأنه قام بمراجعة تجارب الهيئات الانتخابية المحلية في المقاطعات الكندية.