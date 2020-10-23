دراسة: السيدات فى سن اليأس الأكثر عرضة لفترات الإصابة الأطول بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت دراسة بريطانية حديثة، بأن السيدات فى فترة ما بعد سن اليأس، هن الأكثرعرضة لاستمرار أعراض كورونا لديهن لمدة تزيد عن الشهر.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، حلل البروفيسوران تيم سبيكتور وستيفز كلير من جامعة كينج كوليج لندن البريطانية، مدة الإصابات بالفيروس ومقارنتها بالفئات العمرية والجنسية لـ4182 مصابا.

وكشفت الدراسة أن السيدات في عمر الخمسينيات، أكثر عرضة بـ8 مرات من السيدات في عمر 18 و30، للمعاناة من فترة مرض طويلة بكورونا تتخطى الشهر.

وأوضحت الدراسة أنه فى العموم فإن احتمال تعرض السيدات فى مختلف الفئات العمرية تحت الـ70 عاما لفترات إصابة طويلة يفوق الرجال بمرتين.

وأشارت الدراسة إلى أنه بعد عمر الـ70، تتماثل احتمالات الإصابة لفترات طويلة بين الرجال والسيدات وبنسبة عالية للجنسين إذ بلغت نسبة المصابين لفترات طويلة فى الأعمار فوق ال70 22% مقارنة ب10% للأشخاص تحت سن ال50.

وقال سبيكتور إن السيدات لهن نفس العلاقة ببقية الأمراض المرتبطة بالمناعة الذاتية، مثل مرض الغدة الدرقية، ومرض الروماتويد.

ولفتت الدراسة إلى أن تعرض أى شخص لـ5 أعراض مرضية بالأسبوع الأول للإصابة يعزز احتمال استمرار الإصابة لديه لأكثر من شهر.

وأكدت الدراسة أيضا أن عاملي السمنة والربو يلعبان دورا كبيرا في إطالة مدة الإصابة.