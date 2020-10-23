إصابة زوج وزير الصحة الألماني بكورونا أيضا

أُصيب زوج وزير الصحة الألماني، ينس شبان، بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب الإعلان عن إصابة الوزير نفسه أول أمس الأربعاء بالفيروس.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة اليوم الجمعة إن نتيجة الاختبار الذي خضع له زوج الوزير جاءت إيجابية مساء أمس الخميس، وأضاف: "لقد دخل الزوج في عزل منزلي مع الوزير أول أمس الأربعاء وخضع لاختبار الكشف عن كورونا صباح الخميس".

وذكر المتحدث أن الوزير نفسه لا يزال تظهر عليه أعراض برد، بينما لا يظهر على زوجه أي أعراض.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، متزوج من الصحفي دانيل فونكه، والذي يتولى إدارة مكتب مجلة "بوردا" الألمانية الشهيرة في برلين. وتعرف كلاهما على بعضهما البعض في ربيع عام 2013.

ويعتبر شبان أول وزير في الحكومة الألمانية الاتحادية يثبت إصابته بفيروس كورونا.

وكان وزير العمل هوبرتوس هايل قد دخل في حجر صحي يوم الاثنين الماضي بعد أن تلقى إشارة عبر تطبيق التحذير من كورونا بأنه كان على مقربة من شخص مصاب، كما كان وزير الخارجية هايكو ماس ووزير الاقتصاد بيتر التماير دخلا نهاية الشهر الماضي في عزل مؤقت لسبب مماثل، حيث كان أحد الحراس الشخصيين لماس أصيب بالعدوى، فيما دخل التماير الحجر بشكل احترازي بعد اجتماع لمجلس وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي في برلين حيث تبين إصابة موظف تابع لأحد الوزراء.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير دخل في عزل ذاتي يوم السبت الماضي بعد اكتشاف إصابة أحد حراسه الشخصيين بكورونا.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل دخلت في حجر منزلي بشكل احترازي في آذار/مارس الماضي لنحو أسبوعين لأنها أخذت تطعيما من طبيب تبين بعد فترة قصيرة أنه كان مصاب بالعدوى.