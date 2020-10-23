ليبيا: رفع حالة القوة القاهرة عن مرفأي السدرة ورأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة، عن رفع حالة القوة القاهرة عن مرفأي السدرة ورأس لانوف النفطيين اعتبارا من اليوم.



وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم إنها "تأكدت من مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناء بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات".



وثمنت المؤسسة "الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية" وتعهدت "بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية".



وتوقعت المؤسسة أن يصل الإنتاج النفطي إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم خلال أسبوعين وسيتخطى المليون برميل يوميا خلال 4 أسابيع.