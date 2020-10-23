موسكو تنتقد مناورة للناتو بأنها تضعف الثقة في أوروبا

قدمت وزارة الدفاع الروسية شكوى للملحق العسكري الألماني في موسكو، بشأن مناورة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لمنع وقوع حرب نووية، قائلة إن المناورة خفضت العتبة لاستخدام أسلحة نووية، وذلك في بيان صدر اليوم الجمعة.



وقالت الوزارة إن التدريب العسكري سيزيد التوترات بين الناتو وروسيا "وسيؤثر سلبا على الثقة في أوروبا".



وتم نقل الاحتجاج إلى الدبلوماسي الألماني خلال مباحثات في الوزارة.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القوات الجوية الألمانية تجري حاليا تدريبات للدفاع عن المنطقة التي يغطيها التحالف مستخدمة أسلحة نووية، إلى جانب شركاء من الناتو، في تدريب سري يعرف باسم "القمر الصامد"، والذي بدأ الأسبوع الماضي.



وجرى التدريب جزئيا في قاعدة نيرڤينيش الجوية في ولاية شمال الراين ويستفاليا.



وتشمل التدريبات استخدام قاذفات مقاتلة قد يتم تجهيزها بأسلحة نووية في حال نشوب حرب.



وانتقدت أيضا وزارة الخارجية الروسية هذه التدريبات.