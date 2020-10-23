الأرصاد: اليوم سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على غالبية الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء الخميس، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومن متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ.

وتوقعت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والشرقية، ومدن القناة، ودمياط وبورسعيد.

وأشارت أيضًا إلى سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، متوقعة نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

بورسعيد 25 26

الإسكندرية 20 25

شرم الشيخ 25 32

أسوان 24 36

كاترين 15 26

الإسماعيلية 20 29