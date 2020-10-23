كوريا الجنوبية تنكر صلتها بمصل الإنفلونزا بعد وفاة 13 شخصا

أنكرت كوريا الجنوبية، صلتها بمصل الإنفلونزا، بعد تسببه في وفاة 13 شخصا خلال الأسبوع الماضى، ما سبب موجة ذعر حيال برنامج التطعيم من المرض تجنبا للاشتباه الخاطئ به مع عدوى كورونا.

ونقلت صحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين كوريين أن شخصين من الضحايا توفيا بصدمة حساسية بعد تناول المصل دون ذكر أسباب متعلقة بوفاة البقية الذين مات 5 منهم الأربعاء الماضى و4 آخرين الخميس الماضى.

وأفاد مسؤولون بأنه خلال الشهر الماضى تم اكتشاف انتشار جرعات مصل مخزنة بدرجات حرارة غير مناسبة والتى تعرض لها 2300 شخص قبل سحبها إلا أن مركز السيطرة على الأوبئة يؤكد أن أقصى أضرارها هو ضعف فعاليتها للوقاية فقط.

كما تم اكتشاف 615 ألف جرعة تحوي جزيئات بيضاء وصفها مركز السيطرة على الأوبئة بالبروتينات غير المضرة، بينما تم سحبها بعدما تناولها 18 ألف شخص.

وذكر مسؤولون أن 4 من وفيات الأربعاء الماضى، تراوحت أعمارهم بين الخمسينيات والثمانينيات.

ورفعت كوريا الجنوبية من وتيرة تطعيمها للأفراد بـ20% لتستهدف هذا العام 30 مليون شخص أى ما يتجاوز نصف الشعب الكورى الجنوبى.

يذكر أنه منذ عام 2009 حتى العام الماضى، لم يمت سوى 25 شخصا، فى كوريا الجنوبية عقب تناول أمصال الإنفلونزا.