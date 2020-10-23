فرنسا تعتقل مطلوبا للعدالة في ألمانيا متهما في 160 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي

ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجل 52 عاما متهم في ألمانيا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في 160 حالة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، استنادا إلى بيانات الشرطة اليوم الجمعة، أن الرجل مطلوب للعدالة في ألمانيا بأمر اعتقال أوروبي وتم القبض عليه يوم الجمعة الماضي في بلدة روميرشيم لو أوت، بشرق فرنسا.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بالقبض على المتهم.

وبحسب التقارير، يُشتبه في أن الرجل المنحدر من إيطاليا اعتدى جنسيا على أطفال شريكات حياته بين عامي 2000 و 2014. وأضافت التقارير أن الرجل لم يكن معروفا من قبل لقوات الأمن الفرنسية. ويقبع المتهم حاليا في سجن مدينة كولمار الفرنسية، ومن المقرر تسليمه إلى ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مكان الاعتقال ليس بعيدا عن الحدود مع ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية.