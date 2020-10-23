تسريبات لميلانيا ترامب تهاجم بيونسيه بسبب لون بشرتها السمراء

أيام وتنطلق انتخابات الرئاسة الأمريكية، بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، ومع اشتداد المنافسة بينهما تركز الصحافة الأمريكية على أدق التفاصيل التى ترتبط بكلا المرشحين، وفى إطار ذلك نشرت شبكة إذاعة تلفزيونية أمريكية تسريبات تخص السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وحديثا لها عن ذوى البشرة السمراء.

فنشرت شبكة «إن بى سى» محادثة تليفونية تم تسجيلها سرا للميلانيا ترامب عام 2018، عند صدور عدد سبتمبر لمجلة فوج العالمية، وحمل غلاف المجلة حينها صورة للمغنية الأمريكية ذات البشرة السمراء بيونسيه، وهو ما أثار حفيظة وغضب ميلانيا وفقا لنص المكالمة.

وقالت ميلانيا مستنكرة، فى إشارة لرئيس تحرير المجلة آنا وينتور، فى محادثة سجلتها صديقتها آنذاك ستيفانى وينستون وولكوف: «أعطت آنا عدد سبتمبر من مجلة فوج لبيونسيه ذات البشرة السمراء، وهو حدث أول من نوعه».

جاء هذا التصريح بعد أن ناقشت ميلانيا ونستون وولكوف، صديقتها السابقة ومستشارتها، وذلك مؤشر على رحيل كبار المحررين المرموقين فى مجلة الأزياء الموقرة، على حد وصفها.

يذكر أن عدد سبتمبر 2018، كان أول إصدار يتم تصدير صورة شخص من ذوى البشرة السمراء على غلافه، وقالت بيونسيه فى ذلك الوقت إنها رأت الأمر كفرصة لتوفير المزيد من الدعم للفنانين السود.

وهاجمت المتحدثة باسم ميلانيا ستيفانى جريشام ناشرى المكالمات المسربة لميلانيا، وقالت: «هذه الأشرطة الصوتية منتقاة يدويا وتم تقديمها بدون سياق، لمحاولة اغتيال السيدة الأولى»، بينما رفض متحدث باسم بيونسيه التعليق على الواقعة.

جاءت ملاحظات ميلانيا حول غلاف بيونسيه فى واحدة من ست محادثات هاتفية مسجلة، استمرت أكثر من ست ساعات، جرت من فبراير إلى يوليو 2018، بدأت ونستون وولكوف فى تسجيل مكالماتها مع السيدة الأولى بعد أن طُلب منها مغادرة البيت الأبيض، بعد تحقيقات حول نفقات اللجنة الرئاسية الافتتاحية التى عملت عليها.

وفى إحدى المكالمات المسجلة، عبرت ميلانيا عن تعاطفها مع بول مانافورت، مدير حملة ترامب السابق الذى حُكم عليه فى النهاية بالسجن لمدة سبع سنوات بسبب سلسلة من الجرائم، منها العبث بالشهود والاحتيال الضريبى.

الجدير بالذكر أن ميلانيا قد حاولت الحفاظ على إظهار نفسها شخصية غامضة خاضعة لحراسة مشددة منذ أن حصلت على لقب السيدة الأولى ولم تكشف سوى عن القليل من معتقداتها الشخصية وابتعدت إلى حد كبير عن الصراع السياسى.

وفى الأسبوع الماضى، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد وينستون وولكوف، زاعمة أنها خرقت اتفاقية السرية التى وقعتها أثناء عملها فى البيت.