الصحة الكويتية: معدلات وفيات كورونا في البلاد مازالت الأدنى عالميا

أكدت وزارة الصحة الكويتية، أن نسبة الوفيات في البلاد بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), مازالت تعد الأدنى عالميا، مما يدلل على قوة المنظومة الصحية وفعالية البروتوكولات العلاجية المتبعة.



وناشدت (الصحة) الكويتية - في بيان لها مساء اليوم الجمعة - الجميع باستقاء المعلومات الطبية والفنية من المختصين، محذرة من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها فيما يخص بروتوكولات العلاج المتبعة والتشكيك فيها.



واستنكرت في الوقت نفسه ما وصفته ب" بعض محاولات تزييف الحقائق"وتناقل مغالطات، من شأنها زعزعة ثقة المرضى وذويهم في المنظومة الصحية الكويتية، مؤكدة أن المرافق الصحية تطبق أحدث البروتوكولات العلاجية والفنية الآمنة المتبعة في أكثر النظم الصحية تقدماً، والصادرة بتوصيات من المنظمات الدولية المختصة.



وأعربت (الصحة) الكويتية عن شديد أسفها لمحاولة إنكار جهود المنظومة الصحية وتضحيات كوادرها، عبر ما أثير عن رفض المستشفيات لاستقبال بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تستدعي التدخل الطبي، وهو أمر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن هناك بروتوكولات علمية وفنية تحدد طرق العلاج وحالات الدخول إلى المرافق الصحية، وآلية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها.



وأكدت أنه انطلاقا من مسؤوليتها وحماية المجتمع من خطر المعلومات المغلوطة، ستشرع باتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يروج أو ينشر معلومات طبية خاطئة من غير المختصين، من شأنها أن تودي بصحة وحياة الآخرين.



تجدر الإشارة إلى أن آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، شهدت تسجيل 10 حالات وفاة، و812 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 740 حالة، وعدد المصابين الى 120 ألفا و232 حالة.