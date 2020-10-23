علماء يعثرون على عش للدبابير القاتلة بولاية واشنطن الأمريكية

اكتشف علماء في ولاية واشنطن الأمريكية، للمرة الأولى، موقع عش للدبابير الآسيوية العملاقة، والمعروفة باسم "الدبابير القاتلة" في الولايات المتحدة، وهي من الأنواع المجتاحة أو الغازية، والتي يخشى العلماء من أنها قد تقضي على أسراب نحل العسل.



وقالت إدارة الزراعة بولاية واشنطن اليوم الجمعة، إنه بعد أسابيع من محاولة اصطياد الدبابير، وضع علماء الحشرات بالولاية أجهزة تعقب لاسلكية على ثلاثة دبابير، ما قادهم إلى اكتشاف العش داخل شجرة.



كان العلماء في ولاية واشنطن في عجلة من أمرهم لتحديد موقع الدبابير، حيث أنها تدخل "مرحلة المذبحة"، حيث تقوم بقتل النحل عن طريق قطع رؤوسهم لإطعام سلالتها قبل السبات الشتوي، وفقا لإدارة الزراعة بولاية واشنطن.



وبإمكان هذه الدبابير، وهي الأكبر في العالم، أن تقتل خلية نحل كاملة في غضون ساعات.



ويعتبر نحل العسل أمرا حيويا في ولاية واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد حيث يقوم بتلقيح المحاصيل.