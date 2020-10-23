قالت الفنانة ريم مصطفى، إن ما يميز مهرجان الجونة السينمائي هذا العالم «أننا استطعنا تنفيذه رغم ظروف كورونا».

وأضافت على هامش فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، إن تجربها «شديد الخطورة» على منصة رقمية شجعها، متابعة: «كورونا جات ساعدتنا إننا نتعود على نتفليكس والمنصات الرقمية».

وتابعت: «كانت تجربة قاسية لكنني استمتعت، تعبت بعد كدة لكن كانت تجربة حلوة»، بحسب ذكرها.

وكشفت عن عملها المقبل، قائلة: «داخلة مسرحية قريب، ودي أول تجربة في المسرحة».

ووصفت تجربتها في المسرح بالفكرة المرعبة، نظرًا لأنها جديدة عليها، إضافة إلى أن المسرح له رهبة خاصة.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.