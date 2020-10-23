سلوفاكيا تجري اختبارات كورونا على كل السكان فوق سن العاشرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت سلوفاكيا اليوم الجمعة، عملية اختبار للكشف عن فيروس كورونا على معظم سكانها، في شكل من أشكال البرامج الشاملة التي سيتم تنفيذها خلال عطلات نهاية الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وسيتم إجراء اختبارات سريعة أولا في أربع مقاطعات متاخمة للحدود البولندية، على كل السكان الذين تزيد أعمارهم على سن العاشرة، بموجب توجيه لوزارة الدفاع.

وتخطط السلطات لإجراء اختبارات على بقية أجزاء البلاد في عطلات الأسبوعين التاليين بين يومي الجمعة والأحد.

ويقوم الجيش بنشر حوالي 8 آلاف جندي، لكن هناك نقصا في عدد الأفراد المدربين طبيا.

ونتيجة لذلك، دعا وزير الصحة ماريك كرايجي لمشاركة طلبة الطب كمتطوعين.

وسجلت سلوفاكيا 2581 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ، ووفاة 19 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 134 حالة وفاة.

وسيتم تطبيق قيود صارمة في أنحاء البلاد اعتبارا من يوم غد السبت.

وسلوفاكيا العضو بالاتحاد الأوروبي، يبلغ عدد سكانها نحو 5ر5 مليون شخص.