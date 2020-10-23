رئيس نيجيريا: مقتل 51 مدنيا في الاحتجاجات

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قال الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، اليوم الجمعة، إن 51 مدنيا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في نيجيريا، فيما يعد المرة الأولى التي يعترف فيها بسقوط قتلى خلال الاحتجاجات.