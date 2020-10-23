 رئيس نيجيريا: مقتل 51 مدنيا في الاحتجاجات - بوابة الشروق
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رئيس نيجيريا: مقتل 51 مدنيا في الاحتجاجات

محمدو بوهاري
محمدو بوهاري
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 11:11 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 11:11 م

قال الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، اليوم الجمعة، إن 51 مدنيا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في نيجيريا، فيما يعد المرة الأولى التي يعترف فيها بسقوط قتلى خلال الاحتجاجات.

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