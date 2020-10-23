رئيس نيجيريا: مقتل 51 مدنيا في الاحتجاجات

قال الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، اليوم الجمعة، إن 51 مدنيا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في نيجيريا، فيما يعد المرة الأولى التي يعترف فيها بسقوط قتلى خلال الاحتجاجات.