سفارة أمريكا في ليبيا ترحب بالتوقيع على اتفاق وقف النار الدائم

رحبت الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار الدائم في كامل ربوع البلاد والذي تم توقيعه خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، مشيرة إلى أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة في ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الجمعة، هنأت أمريكا الطرفين على النتيجة الناجحة لمفاوضاتهما، كما هنأت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز على دورها المحوري في تسهيل المحادثات.

وحثت الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية الآن على دعم تنفيذ الاتفاق بحسن نيّة، مضيفة أن الإنجاز الذي تحقّق اليوم يمهد الطريق لمزيد من التقدّم في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سينطلق الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حلّ دائم للصراع.

وشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف، صباح اليوم الجمعة، التوقيع على الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.