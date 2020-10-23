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تسلل قطان صباح أمس أول الأربعاء، أحد البنوك فى ريدوود كاليفورنيا عبر فتحات التهوية، وعبثا بمحتويات البنك ما تطلب عمل مطاردة شيقة لإخراج القطين.

ونشرت قناة إيه بى سى الأمريكية، صورا لقطي الراكون وهما يجلسان على مكاتب البنك بينما يتراكضان فى الأروقة من وقت لآخر.

وبصورة أخرى، ظهر من يبدو كقائد العصابة وهو يشير لرفيقه بمخلبه نحو الهدف التالى فى المصرف.

واتصل موظفو البنك بجمعية الرفق بالحيوان فى المنطقة، للتخلص من القطين وعلى الفور هرع فريق مختص ليلاحق القطين بمطاردة دامت 10 دقائق ليتم على إثرها طرد القطين من البنك.

وقال ميرفى مارتن المسؤول الإعلامى للجمعية، إن التحقيقات أظهرت أن القطين تسلقا شجرة قريبة من البنك وتسللا منها لفتحات التهوية ليقفزا بالداخل.

وأضاف مارتن أن الأضرار تقتصر على قطعة من السقف كسرها القطين، وأوقعا أحد الحواسيب على الأرض وبعثرة في بعض الأوراق، مازحا بأن القطين لم يسرقا أي أموال، كما لم يصابا بأذى خلال المطاردة.