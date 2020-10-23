المكسيك تتوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن إمدادات المياه

قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الخميس، إن بلاده وافقت على أن تورد للولايات المتحدة المياه من مصادر مختلفة، ومن ثم، تلتزم بتعهدات ناشئة عن معاهدة عام 1944 مع تجنب توقيع جزاءات لانتهاك المعاهدة.

وقال الرئيس المكسيكي إن الولايات المتحدة تعهدت في المقابل بمساعدة المكسيك إذا ما تعرضت لجفاف حاد، معربا عن شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لـ "تضامنه".

وتنص معاهدة المياه لعام 1944، والتي تنظم استخدام مياه نهري كولورادو وجراندي، على أن تسلم المكسيك للولايات المتحدة حصصا من هذه المياه.

واندلعت احتجاجات اتسمت بالعنف بشمال المكسيك في سبتمبر الماضي ضد تعهد توريد المياه للولايات المتحدة، في الوقت الذي يعاني فيه مزارعون مكسيكيون من نقص المياه.

وتنتهي مهلة توريد حصص المياه الجديدة بعد غد السبت.