مسؤول: مقتل 20 جنديا من الجيش في هجوم لطالبان جنوب غرب أفغانستان

لقي 20 فردا على الاقل من أفراد الجيش الأفغاني حتفهم، في هجوم شنته حركة طالبان على موقعهم في منطقة "خاشرود" بإقليم نمروز جنوب غرب أفغانستان، مساء أمس الخميس، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة "طلوع نيوز" نقلا عن جليل أحمد واتاندوست، حاكم المنطقة.



وذكر حاكم المنطقة أن حركة طالبان احتجزت ستة جنود آخرين كرهائن.



ولم يقدم المسؤول المزيد من التفاصيل عن الهجوم.



وتظهر صور على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الجنود الذين احتجزوا كرهائن من قبل طالبان.



ولم تعلق وزارة الدفاع على الحادث حتى الآن.



يأتي ذلك وسط زيادة حادة في العنف في مختلف أنحاء البلاد، رغم مفاوضات السلام الجارية في الدوحة.



وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد ذكرت أمس الخميس أن مسلحي طالبان وسعوا هجماتها لتشمل 24 إقليما خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتأتي هجمات طالبان رغم عقد محادثات سلام بين الحركة والحكومة الافغانية في العاصمة القطرية في شهر أغسطس الماضي.