برلين تغير مسار إدارتها لمكافحة كورونا وسط تزايد أعداد الإصابات

نظرا للتزايد الكبير في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في برلين، قررت سلطات العاصمة الألمانية الاعتماد على استراتيجية جديدة في عزل المصابين وتتبع مخالطيهم.

وقالت وزيرة الصحة المحلية بولاية برلين، ديليك كالايسي، اليوم الجمعة إنه بسبب الوضع الوبائي، لم تعد السلطات الصحية قادرة على التعامل مع كل حالة على حدة، وهو أمر يتطلب جهدا كبيرا وسرعة كبيرة.

لذلك، تطالب الولاية الآن من الأشخاص الذين لديهم نتيجة اختبار إيجابية في برلين الدخول في عزل منزلي بأسرع ما يمكن، دون الاتصال بإدارة الصحة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على هؤلاء الأشخاص إبلاغ الأفراد الذين خالطوهم على وجه السرعة بإصابتهم حتى يتمكنوا من الدخول في حجر صحي.

وقالت الوزيرة عقب مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس مع المجالس الصحية لأحياء المدينة إن السلطات ستعتمد الآن بصورة أقوى على المسؤولية الفردية للمصابين ومخالطيهم، مضيفة أنه التركيز في اختبارات كورونا وتتبع المخالطين سينصب على الفئات المعرضة للخطر، مثل الموظفين والمرضى في المستشفيات ودور الرعاية أو الأشخاص المشردين.

وفي الوقت نفسه، أكدت كالايسي أن "هذا لا يعني عدم متابعة حالات الاختلاط الأخرى... لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

يُذكر أن أطباء في الإدارات الصحية دعوا في وقت سابق إلى هذا التغيير في استراتيجية احتواء الجائحة.