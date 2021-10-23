مستوطنون يقتحمون منطقة في بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلي وينصبون بيوتا متنقلة

اقتحم مئات المستوطنين، بتعزيزات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة في محافظة بيت لحم، الواقعة بجنوب الضفة الغربية، ونصبوا بيوتا متنقلة "كرفانات" وخيامًا فيما تبدو محاولة لتكوين بؤرة استيطانية جديدة.



وقال شهود عيان إن هؤلاء المستوطنين من مستوطنة " افرات" واقتحموا منطقة "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال رافعين الأعلام الإسرائيلية.



وكانت آليات الاحتلال قد جرفت الأربعاء الماضي 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون في المنطقة المذكورة، كما دمرت جدرانا استنادية وقواعد بناء منزل قيد الانشاء.



يُذكر أن المُستوطنين وقوات الاحتلال صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على منطقة خلة النحلة، من خلال وضع بيوت متنقلة، وخيام، وتجريف أراضٍ، ضمن محاولات الاستيلاء على مساحات كبيرة لأغراض استيطانية.