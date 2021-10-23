الدكتور خالد القاضي قائما بعمل عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي

أصدر رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي، قرارا بتكليف الدكتور خالد سعد سيد القاضي الأستاذ بكلية التربية بقنا قائما بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

يذكر أن الدكتور خالد سعد شغل من قبل منصب مدير مركز ذوي الاحتياجات ثم وكيلاً لكلية التربية بقنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيلاً لكلية التربية بقنا لشئون التعليم والطلاب، ثم قائما بعمل عميد كلية التربية بقنا.

وللدكتور خالد سعد 23 بحثاً منشوراً في مجال الصحة النفسية والإرشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من الدوريات المصرية والعربية، بالإضافة إلى 13 مشروعاً بحثياً لخدمة البيئة المحلية والعربية، بالإضافة إلى كتابين منشورين في مجال الاضطرابات السلوكية والانفعالية.