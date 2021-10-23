قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن إثيوبيا لن تتمكن من إتمام الملء الكامل لسد النهضة بمقدار 74 مليار متر مكعب مياه، معقبًا: «ممكن يكونوا تورطوا في تلك السعة عمره ما هيقدر يملاها».

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، إن ملء الجانب الإثيوبي السد بسعة 74 مليار متر مكعب تؤدي إلى مشكلة لأديس أبابا، منوهًا إلى أنه يؤدي إلى نقص مياه لفترة في مصر، إذا لم تكن الدولة جاهزة له.

وذكر أن مصر طرحت العديد من الأوراق على طاولة المفاوضات آخرها الدراسة التي شارك فيها وتحذر من هبوط أرضي بالسد، متابعًا: «إما ينشر ورقة تقول إن الأمر خاطئ ببراهين علمية موثقة أو يخرج لنفي تلك المعلومات».