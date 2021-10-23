أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، تم خلالها رفع كفاءة العديد من المناطق كان آخرها تطوير منطقة الكسارة برشيد باعتبارها من المناطق العشوائية الغير آمنة والتي كانت تمثل خطورة على ارواح المواطنين، حيث تم ازالة المباني الموجودة بالمنطقة بالكامل وعددها 43 منزلا وإعادة بنائها مرة أخرى، كما تم رصف الشوارع المحيطة بتلك العمارات ورفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراعاة وجود مساحات خضراء.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، وتم تسليم عقود الوحدات السكنية الخاصة لمستحقيها من المواطنين وعددها 117 وحدة سكنية و9 محلات تجارية تم تشطيبها بالكامل بتكلفة بلغت 21 مليونا و300 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه بضرورة العمل على تنمية وتطوير المناطق العشوائية وتحويلها من صورة إلى أخرى في إطار رؤية مصر 2030 وعلى كل محافظ تقديم تقرير شبه أسبوعي بما تم من أعمال.