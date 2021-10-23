جوارديولا يثني على فودين بعد الفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

أثنى جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على فيل فودين لاعب الفريق بعدما قاد الفريق للفوز على برايتون، اليوم السبت، ليقفز الفريق للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وافتتح إلكاي جويندوجان التسجيل لمانشستر سيتي ثم أضاف فودين هدفين ليقودا مانشستر سيتي لإنهاء الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، قبل أن يقلص برايتون الفارق في الشوط الثاني بهدف سجله أليكسيس ماكليستر من ركلة جزاء إلا أن رياض محرز أحرز الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الوقت القاتل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن عند سؤال جوارديولا عن فودين، قال:"هناك لاعبون يلعبون في مركز واحد وهناك لاعبون يلعبون كرة القدم، لعب كرة القدم يعني أن بإمكانك اللعب في أي مركز، أنك تفهم المباراة".

وأضاف :" في الثلث الأخير من الملعب، لديه جودة التحرك وأن يكون عدوانيا ويصل لمنطقة الجزاء. يمكنه أن يلعب كمهاجم غير صريح، جناح أيمن وأيسر".

وأضاف :"إنه لاعب يلعب في وسط الملعب، ولديه الحس التهديفي. مازال صغيرا ومازال أمامه وقت للتحسن".

وأعرب فودين نفسه عن سعادته بتسجيل هدفين حيث استمتع باللعب في مركز غير الذي اعتاد عليه.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس" :" أنا استمتع به".

وأضاف :" يمكنني التراجع للعمق والحصول على الكرة واختيار التمريرات. إنه دور جديد بالنسبة لي ويمكنني القول أنني استمتعت به".

وقال :" نحن نقدم مستوى متميزا، ولكننا نريد أن نحافظ عليه في المباريات المقبلة".

وأضاف :"في يوم أخر كان من الممكن أن أسجل ثلاثة أهداف، ولكن الشيء المهم هو النتيجة وأنا سعيد بما حققناه اليوم".