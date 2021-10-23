أبو شقة يكرّم السيدة مواهب الشوربجي باسم المرأة الوفدية

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كرّم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ السيدة مواهب الشوربجي رئيس اتحاد المرأة الوفدية، تقديرًا لدور المرأة في حزب الوفد في المشاركة في الحياة السياسية عبر التاريخ.

جاء ذلك خلال مؤتمر المرأة الوفدية المنعقد اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة.

وقالت مواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة الوفدية، إن تكريم حزب الوفد لها هو بمثابة تكريم خاص ومصدر فخر لجميع سيدات الوفد، وهو تقدير لدور المرأة الوفدية الوطني.

وأهدت الشوربجى تكريم الوفد لسيدات الوفد وشهداء شهر أكتوبر على ما بذلوه من تضحيات من أجل الوطن.