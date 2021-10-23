وزير الري: مصر لا تدخر جهدا لدعم الأشقاء في دول حوض النيل

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بديوجايد روريما وزير البيئة والزراعة بدولة بوروندي، الذي يزور مصر حاليًا للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، التي تنطلق غدًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش الوزيران سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والموعد المناسب لإيفاد الخبراء المصريين لصياغة برامج العمل التي تترجم محاور مذكرة التفاهم.

وأبدى الوزير البوروندي اهتمامه بمكون بناء القدرات، فيما أكد الدكتور عبد العاطي أن مصر لا تدخر جهدا في تقديم الدعم لأشقائها في دول حوض النيل، وأنه سيتم إعداد برامج تدريبية تلبي احتياجات الجانب البوروندي.