الداخلية: قوافل طبية وتوزيع مساعدات عينية بشمال سيناء

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل طبية تضم كل التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية؛ لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين استهدفت عدة قرى بنطاق محافظة شمال سيناء، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية.

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.