الكشف على 4 آلالف شخص في قافلة طبية بالنادي الاجتماعي بمطروح

أعلن صالح يونس، مدير عام النادي الاجتماعي بمطروح، الكشف على 4 آلاف شخص من خلال القافلة الطبية التي نظمتها مبادرة نور الحياة لمكافحة ضعف الإبصار، واستمرت لمدة أسبوع داخل القاعة الرئيسية بالنادي.

وأوضح يونس أن القافلة نظمها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، ومديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، والجمعية الشرعية بمطروح، وقامت بعمل نظارات طبية، وعمليات مجانا.

وأشار إلى أن فريق القافلة الطبية كان يعمل طوال 11 ساعة يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء، وقام بالكشف على جميع الحالات، في إطار المبادرة الصحية 100 مليون صحة.