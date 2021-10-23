فرنسا: تسجيل 23 وفاة جديدة بكورونا و6291 حالة إصابة

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سجلت فرنسا 6291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 7 ملايين و 120 ألفا و 863 حالة.

وسجلت البلاد 23 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات بسبب كوفيد- 19 إلى 117463 حالة.