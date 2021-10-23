 فيديو| السائق تجاهل الإشارة الحمراء.. تصادم مروع بين قطار وشاحنة في روسيا - بوابة الشروق
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فيديو| السائق تجاهل الإشارة الحمراء.. تصادم مروع بين قطار وشاحنة في روسيا

أحمد علاء
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 3:29 م | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 3:29 م

لقى شخصان مصرعهما جراء اصطدام قطار بشاحنة اليوم السبت، في مقاطعة أمور بأقصى شرق روسيا.

وعرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يوثق آثار الحادث المروع، ولحظة انتشال الضحايا.

وقالت شركة سكك الحديد في منطقة ترانس بايكال، إن سائق الشاحنة تجاهل الإشارة الحمراء وذهب إلى القضبان في محطة ليديانايا، لحظة اقتراب قطار شحن من المعبر، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

يأتي هذا فيما حاول سائق القطار إيقافه على نحو طارئ، غير أن المسافة بينه والشاحنة لم تكن كافية لفعل ذلك، وفشل في تجنب الاصطدام.

وأودت حادثة الاصطدام بحياة سائق الشاحنة ومساعد سائق القطار، كما أصيب السائق والسائق المدرب من طاقم القطار بجروح ونقلا إلى المستشفى.


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